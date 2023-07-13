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  1. В Україні

Нарубав собі дерев на майже 2 млн грн: на Вінниччині підозрюють посадовця лісгоспу

07:00, 13 липня 2023
Здійснювати рубки мало підприємство, із яким у лісництва був укладений договір.
Нарубав собі дерев на майже 2 млн грн: на Вінниччині підозрюють посадовця лісгоспу
Фото: ДБР
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На Вінничині повідомили про підозру посадовій особі Іллінецького лісового господарства, який незаконно вирубав дерева для власного збагачення. Він завдав державі збитків на 2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Бюро. 

Здійснювати рубки мало підприємство, із яким у лісництва був укладений договір. Посадовець запропонував підприємцю «допомогу» з вирубкою, і разом зі своїм товаришем пішов рубати заплановані під рубку території.

Проте, крім тих дерев, що підлягали рубці, чоловіки зрубали дерева із сусідньої ділянки, аби потім їх продати та покласти гроші собі до кишені. Вони зрубали дуби та граби ринковою вартістю майже 1,5 млн гривень, повідомляє ДБР. 

Окрім цього, майстер лісу ще й недобросовісно виконував власні обов’язки з охорони ввіреної йому території. Так, невідомим особам вдалося зрубати 262 дерева різних порід, що завдало державі близько 700 тис. грн збитків. Перевіряється версія, що він також заробив на цих рубках.

Працівники ДБР вчинятимуть необхідні дії для відшкодування державі завданих збитків.

Посадовець підозрюється у незаконній порубці дерев, що спричинило тяжкі наслідки, у зловживанні службовим становищем, а також у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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