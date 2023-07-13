Нарубил себе деревьев почти на 2 млн грн: в Винницкой области подозревают чиновника лесхоза

Осуществлять рубки должно было предприятие, с которым в лесничестве был заключен договор.

Фото: ГБР

В Винницкой области сообщили о подозрении должностному лицу Ильинецкого лесного хозяйства, который незаконно вырубил деревья для собственного обогащения. Он нанес государству ущерб в 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Осуществлять рубки должно было предприятие, с которым в лесничестве был заключен договор. Чиновник предложил предпринимателю «помощь» с вырубкой, и вместе со своим товарищем пошел рубить запланированные под рубку территории.

Однако, кроме тех деревьев, подлежащих рубке, мужчины срубили деревья с соседнего участка, чтобы потом их продать и положить деньги себе в карман. Они срубили дубы и грабы рыночной стоимостью около 1,5 млн гривен, сообщает ГБР.

Кроме того, мастер леса еще и недобросовестно выполнял свои обязанности по охране вверенной ему территории. Так, неизвестным лицам удалось срубить 262 дерева разных пород, что нанесло государству около 700 тыс. грн ущерба. Проверяется версия, что он тоже заработал на этих рубках.

Сотрудники ГБР будут совершать необходимые действия для возмещения государству нанесенного ущерба.

Чиновник подозревается в незаконной рубке деревьев, что повлекло тяжкие последствия, в злоупотреблении служебным положением, а также в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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