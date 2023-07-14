Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила за основу проект про зупинення строків позовної давності та зміну порядку відкриття спадщини

Автори пропонують визначити у перехідних положеннях до Цивільного кодексу, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності, встановлені ЦК, зупиняються на строк дії такого стану.

Верховна Рада внесла зміни до ЦК та Сімейного кодексу щодо захисту речових прав на нерухомість, що належать дітям та підопічним особам

Закон спрямовано на посилення захисту прав та інтересів дітей та підопічних при вчиненні батьками (усиновлювачами) або опікунами від їх імені або в їх інтересах правочинів.

В Раді залишилося 404 депутати

Депутати достроково припинили повноваження нардепки, обраної від забороненої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової. Таким чином, у Раді IX скликання тепер 404 депутати.

Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою

Голова антикорупційного Комітету Верховної Ради Анастасія Радіна підкреслила, що для відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів не потрібен дозвіл Кабміну.

Рада дозволила кредитним спілкам обмінювати валюту

Депутати підтримали закон, яким передбачається надати можливість кредитним спілкам обмінювати валюту.

  1. В Україні

Івана Вигівського призначено головою Національної поліції

17:04, 14 липня 2023
14 липня Кабмін прийняв рішення про призначення Івана Вигівського головою Національної поліції України.
Івана Вигівського призначено головою Національної поліції
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет міністрів провів 14 липня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України.

Погодження призначення:

Домніцака Руслана Володимировича заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації;

- Зонової Марії Володимирівни заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.

Звільнено Богачову Олену Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства юстиції України.

Що відомо про Івана Вигівського?

Службу в органах внутрішніх справ розпочав 1999 року з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. 2003-го закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

Із 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління — начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області. А в лютому 2020-го його призначили на посаду начальника ГУНП у Полтавській області. І вже в серпні 2021 року він став головою поліції Києва.

З 20 січня 2023 року почав тимчасово виконувати обов'язки голови Нацполіції.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Микола Мельник
    Микола Мельник
    суддя Конституційного Суду України в 2014-2019 рр.
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду