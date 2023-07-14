Івана Вигівського призначено головою Національної поліції

14 липня Кабмін прийняв рішення про призначення Івана Вигівського головою Національної поліції України.

Кабінет міністрів провів 14 липня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України.

Погодження призначення:

- Домніцака Руслана Володимировича заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації;

- Зонової Марії Володимирівни заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.

Звільнено Богачову Олену Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства юстиції України.

Що відомо про Івана Вигівського?

Службу в органах внутрішніх справ розпочав 1999 року з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. 2003-го закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

Із 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління — начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області. А в лютому 2020-го його призначили на посаду начальника ГУНП у Полтавській області. І вже в серпні 2021 року він став головою поліції Києва.

З 20 січня 2023 року почав тимчасово виконувати обов'язки голови Нацполіції.

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