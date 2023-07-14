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Иван Выговский назначен главой Национальной полиции

17:04, 14 июля 2023
14 июля Кабмин принял решение о назначении Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины.
Иван Выговский назначен главой Национальной полиции
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Кабинет министров провел 14 июля заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Назначен Виговский Иван Михайлович Председателем Национальной полиции Украины.

Согласование назначения:

- Домницака Руслана Владимировича заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации;

Зоновой Марии Владимировны заместителем председателя Сумской областной государственной администрации.

Уволена Богачева Елена Витальевна с должности государственного секретаря Министерства юстиции Украины», - сообщил он.

Что известно о Иване Выговском?

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003-м окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2016 года занимал должность заместителя начальника Главного управления — начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области. А в феврале 2020-го был назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области. И уже в августе 2021 года стал главой полиции Киева.

С 20 января 2023 года стал временно исполнять обязанности главы Нацполиции.

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