Частина переселенців залишиться без виплат грошової допомоги від держави: кого це стосується

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки.

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Уряд ухвалив постанову, яка уточнює параметри надання допомоги для ВПО. Так, з 1 вересня 2023 року, розповідають у Мінсоцполітики, допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

З 1 вересня виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення Постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;

придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

«Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено», - наголосили у Мінсоцполітики.

Водночас там зазначили, що у разі незгоди, можна оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати.

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