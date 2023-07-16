Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

  1. В Україні

Частина переселенців залишиться без виплат грошової допомоги від держави: кого це стосується

21:16, 16 липня 2023
З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки.
Частина переселенців залишиться без виплат грошової допомоги від держави: кого це стосується
Джерело фот: ТСН
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Уряд ухвалив постанову, яка уточнює параметри надання допомоги для ВПО. Так, з 1 вересня 2023 року, розповідають у Мінсоцполітики, допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

З 1 вересня виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення Постанови:

  • придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;
  • придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;
  • придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;
  • мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

«Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено», - наголосили у Мінсоцполітики.

Водночас там зазначили, що у разі незгоди, можна оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Лілія Катеринчук
    Лілія Катеринчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва