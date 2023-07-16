На Полтавщині суд виніс вирок жінці, яка відправила 2 інтимні відео через Telegram

Суд встановив, що жінка розповсюдила два відеофайли, які згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи, належать до продукції порнографічного характеру, раніше не знайомій їй особі.

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На Полтавщині суд визнав винною жінку, яка відправила через Telegram свої інтимні відео.

Про це йдеться у справі Єдиного державного реєстру судових рішень.

У матеріалах зазначено, що суд встановив, що в один із днів лютого 2023 року, точної дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, жінка виготовила з застосуванням відеозйомки власного оголеного тіла, два відеофайли порнографічного характеру. Після цього, зберігала відеофайли у пам’яті свого мобільного телефону, а в подальшому надіслала їх у месенджері «Telegram» іншому абоненту.

Тим самим, пишуть у суді, жінка розповсюдила два відеофайли, які згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи, належать до продукції порнографічного характеру, раніше не знайомій їй особі.

Дії обвинуваченої органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 301 КК України, як виготовлення, зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру.

5 липня прокурор уклав з авторкою відео угоду між про визнання її вини.

Суд зобов’язав жуінку сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.

Також суд постановив конфіскувати телефон у власність держави.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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