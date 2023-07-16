На Полтавщине суд вынес приговор женщине, которая отправила 2 интимных видео через Telegram

Суд установил, что женщина распространила два видеофайла, которые согласно выводу судебно-искусствоведческой экспертизы, принадлежат к продукции порнографического характера, ранее не знакомому ей лицу.

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В Полтавской области суд признал виновной женщину, которая отправила через Telegram свои интимные видео.

Об этом говорится в деле Единого государственного реестра судебных решений.

В материалах указано, что суд установил, что в один из дней февраля 2023 года, точной даты и времени в ходе проведения досудебного расследования установить не представилось возможным, женщина изготовила с применением видеосъемки собственного обнаженного тела, два видеофайла порнографического характера. После этого хранила видеофайлы в памяти своего мобильного телефона, а в дальнейшем отправила их в мессенджере «Telegram» другому абоненту.

Тем самым, пишут в суде, женщина распространила два видеофайла, которые согласно выводу судебно-искусствоведческой экспертизы, принадлежат к продукции порнографического характера, ранее не знакомому ей лицу.

Действия обвиняемой органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 301 УК Украины как изготовление, хранение в целях распространения и распространения видеопродукции порнографического характера.

5 июля прокурор заключил с автором видео соглашение о признании ее вины.

Суд обязал женщину уплатить штраф в размере 34 тыс. грн.

Также суд постановил конфисковать телефон в собственность государства.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

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