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Зеленский подписал закон об испытательном сроке для украинцев без военного опыта, желающих служить в ВСУ

Закон предусматривает для граждан Украины, принятых на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины впервые (кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, а также тех, кто раньше проходил военную службу) устанавливается испытательный срок.

На офицерские должности будут назначаться без военного образования – Зеленский подписал закон

Глава государства поддержал закон о назначении на офицерские должности бойцов без военного образования при прохождении ими трехмесячного испытательного срока на офицерской должности.

Утратившие на войне близких военнослужащие могут увольняться из армии – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что военнослужащие, потерявшие близких на войне, имеют право на увольнение из армии.

Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

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  1. В Украине

Часть переселенцев останется без выплат денежной помощи от государства: кого это касается

21:16, 16 июля 2023
С 1 сентября помощь продолжается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке.
Часть переселенцев останется без выплат денежной помощи от государства: кого это касается
Источник фото: ТСН
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Правительство приняло постановление, уточняющее параметры оказания помощи для ВПЛ. Так, с 1 сентября 2023 года, рассказывают в Минсоцполитики, помощь продолжается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, и не продолжается для граждан, чье имущественное положение позволяет производить существенные расходы без помощи государства.

С 1 сентября выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия Постановления:

  • приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;
  • приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;
  • приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;
  • имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупироваными, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

«Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин об этом будет поставлен в известность», - подчеркнули в Минсоцполитики.

В то же время там отметили, что в случае несогласия можно обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

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