На Одещині браконьєри вбили величезну червонокнижну білугу, відео

Браконьєрів із убитою білугою затримали недалеко від міста Вилкове на річці Дунай.

На Одещині затримали двох браконьєрів, які вбили і перевозили занесену до Червоної книги білугу вагою у 125 кг, передає пресслужба МВС.

Згідно з повідомленням, браконьєри були затримані поліцією та прикордонниками неподалік від міста Вилкове на річці Дунай. У човні чоловіки везли вбиту білугу, яка занесена до Червоної книги. Рибина була вагою 110 кг та мала ще близько 14 кг чорної ікри.

Правоохоронці внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду.

В межах справи призначено судово-екологічну експертизу, яка має встановити точний розмір заподіяної державі шкоди.

Після проведення необхідних слідчих дій та висновку експерта правоохоронці вирішуватимуть питання про повідомлення затриманим про підозру. За такий злочин загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн або до трьох років обмеження волі.

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