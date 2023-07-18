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ВККС розпочинає процедуру відрядження суддів – відомі перші судді

Питання відрядження суддів, а також дострокового припинення відрядження, будуть розглянуті у серпні.

Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

  1. В Україні

На Одещині браконьєри вбили величезну червонокнижну білугу, відео

07:00, 18 липня 2023
Браконьєрів із убитою білугою затримали недалеко від міста Вилкове на річці Дунай.
На Одещині браконьєри вбили величезну червонокнижну білугу, відео
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На Одещині затримали двох браконьєрів, які вбили і перевозили занесену до Червоної книги білугу вагою у 125 кг, передає пресслужба МВС.

Згідно з повідомленням, браконьєри були затримані поліцією та прикордонниками неподалік від міста Вилкове на річці Дунай. У човні чоловіки везли вбиту білугу, яка занесена до Червоної книги. Рибина була вагою 110 кг та мала ще близько 14 кг чорної ікри.

Правоохоронці внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду.

В межах справи призначено судово-екологічну експертизу, яка має встановити точний розмір заподіяної державі шкоди.

Після проведення необхідних слідчих дій та висновку експерта правоохоронці вирішуватимуть питання про повідомлення затриманим про підозру. За такий злочин загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн або до трьох років обмеження волі.

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