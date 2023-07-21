Господарський суд Харківської області повідомив про наявність вакантних посад

У Господарському суді Харківської області наявні дві вакантні посади.

Господарському суду Харківської області потрібні кваліфіковані працівники для зайняття посад державної служби категорії «В» (на період дії воєнного стану). Про це йдеться на офіційному сайті суду.

«1) секретаря судового засідання (на час відпуски до досягнення дитиною трьох (шести) років.

Посадовий оклад – 6500 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 9750 грн.

Обов'язкові вимоги:

Громадянство України.

Вільне володіння державною мовою.

Вища освіта кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр» за спеціальністю «Правознавство».

Бажано: Досвід роботи на посаді секретаря судового засідання.

Зміст посадових обов’язків:

Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому;

забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції;

забезпечує ведення протоколу судового засідання та складає протоколи вчинення окремих процесуальних дій;

забезпечує оформлення матеріалів справи;

виконує інші доручення судді, що стосуються розгляду справи.

2) головного спеціаліста відділу статистики та інформаційних технологій (із забезпечення кібербезпеки)

Посадовий оклад – 8440 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 12660 грн.

Обов'язкові вимоги:

Громадянство України.

Вільне володіння державною мовою.

Вища освіта кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр» у галузі інформаційних технологій (комп’ютерні науки та інформаційні технології, кібербезпека, комп’ютерна інженерія тощо).

Зміст посадових обов’язків: Виконує впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій: встановлення комп'ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу; автоматизованої системи документообігу; адміністрування локальної комп'ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу тощо; здійснює моніторинг наявності та терміну дії електронного цифрового підпису у посадових осіб суду та забезпечує вчасне їх встановлення. Виконує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду. Виконує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що знаходяться на балансі суду. Виконує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення. Здійснює практичну та методичну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання ліцензійного програмного забезпечення та комп'ютерного обладнання, що знаходиться на балансі суду. Здійснює обслуговування та забезпечує введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп'ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережевого обладнання локальної комп'ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп'ютерної мережі. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп'ютерної мережі. Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп'ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення. Забезпечує інформаційний обмін через комп’ютерну мережу суду, обслуговування електронної пошти суду, антивірусний захист. Здійснює контроль за працездатністю комп’ютерної та оргтехніки суду, яка знаходиться на балансі суду, вносить пропозиції керівникові апарату суду, начальнику відділу про необхідність ремонту, обслуговування, заміни зазначеного обладнання. Здійснює забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у суді. Здійснює заходи щодо блокування, усунення або локалізації негативних наслідків кіберзагроз у суді. Забезпечує захист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури суду від кібератак відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації. Забезпечує працівникам суду захищений доступ до мережі Інтернет.

Господарському суду Харківської області потрібен працівник для зайняття посади провідного інспектора відділу документального забезпечення та контролю (канцелярії).

Посадовий оклад – 6388 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 9582 грн.

Обов'язкові вимоги:

Громадянство України.

Вільне володіння державною мовою.

Без вимог до вищої освіти.

Зміст посадових обов’язків: Внесення інформації до Автоматизованої системи документообігу суду; формування реєстрів; обробка кореспонденції; сканування справ/документів; приймання документів від відвідувачів; передача документів виконавцям; пошук судових справ в архіві; підготовка листів.

Для розгляду можливості зайняття посад необхідно заповнити резюме, перейшовши за посиланням, в якому вказати наступні дані:

прізвище, ім’я, по батькові,

контактний номер телефону,

адресу електронної пошти, місце

проживання,

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України,

інформацію про освіту: номер диплому дату здобуття, назву навчального закладу,

інформацію про стаж роботи (за наявності) за кожною посадою (за трудовою книжкою).

Заповнене резюме направити на електронну пошту суду: [email protected] у строк до 15 серпня 2023 року (включно) з зазначенням в темі листа: «Для відділу управління персоналом». Особам, що направили резюме та після перевірки внесених до нього даних буде визначено, що вони попередньо відповідають заявленим вимогам у строк до 23 серпня 2023 буде надіслане запрошення про час для прибуття до суду разом з документами необхідними для проходження співбесіди. Особам, що направили резюме, але за внесеними в нього даними вони не відповідають заявленим вимогам запрошення надсилатися не будуть», - сказано у повідомленні.

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