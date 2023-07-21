«Він був чудовим послом і другом країни», – Джонсон про звільнення Пристайка

Джонсон із сумом висловився в соцмережах щодо відставки Пристайка.

Джерело фото: Twitter / Boris Johnson

У п’ятницю, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський звільнив посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в Twitter прокоментував цю відставку, назвавши Пристайка чудовим послом.

«Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни», – написав Джонсон.

Крім того, колишній прем’єр-міністр Великої Британії висловив сподівання, що звільнений Пристайко незабаром з′явиться «в іншій ролі».

Нагадаємо, Зеленський призначив Пристайка послом у Великій Британії у липні 2020 року.

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