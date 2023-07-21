«Он был замечательным послом и другом страны», – Джонсон об увольнении Пристайко

Джонсон с грустью высказался в соцсетях об отставке Пристайко.

Источник фото: Twitter / Boris Johnson

В пятницу, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter прокомментировал эту отставку, назвав Пристайко замечательным послом.

«Грустно прощаться с Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом для этой страны», – написал Джонсон.

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании выразил надежду, что уволенный Пристайко вскоре появится «в другой роли».

Напомним, Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании в июле 2020 года.

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