Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Більше питань, ніж відповідей: як Вища рада правосуддя «брала до відома» звіт голови ДСА

Хто з членів Вищої ради правосуддя вирішив дати ще один шанс голові ДСА та чому з’явилися два проекти висновків стосовно його звіту.

  1. В Україні

Колаборант-правоохоронець з Харківщини отримав 15 років ув’язнення

21:34, 21 липня 2023
Колишній правоохоронець визнав провину та надав інформацію про інших зрадників.
Колаборант-правоохоронець з Харківщини отримав 15 років ув’язнення
Джерело фото: ДБР
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Червонозаводський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна колишнього правоохоронця, який під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківської області він добровільно почав працювати на загарбників, – повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що після російського вторгнення правоохоронець перейшов на бік ворога та почав активно допомагати у складі незаконно створених окупантами правоохоронних підрозділів. За вказівкою росіян чоловік охороняв незаконно затриманих українських громадян, зокрема учасників АТО/ООС. Зафіксовані випадки, коли він бив та знущався з затриманих.

Спочатку зрадник отримав посаду тимчасового начальника групи конвойної служби, а потім став командиром одного з відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську. А після втечі агресорів чоловік переховувався від українського правосуддя в місті.

У січні 2023 року працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали. Чоловік повністю визнав свою провину. Крім того, він надав важливу інформацію про керівництво окупаційних підрозділів, інших зрадників та колаборантів.

Суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання у виді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна. Також суд позбавив його спеціального звання.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    суддя Залізничного районного суду м. Львова