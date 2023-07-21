Колаборант-правоохоронець з Харківщини отримав 15 років ув’язнення

Колишній правоохоронець визнав провину та надав інформацію про інших зрадників.

Джерело фото: ДБР

Червонозаводський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна колишнього правоохоронця, який під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківської області він добровільно почав працювати на загарбників, – повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що після російського вторгнення правоохоронець перейшов на бік ворога та почав активно допомагати у складі незаконно створених окупантами правоохоронних підрозділів. За вказівкою росіян чоловік охороняв незаконно затриманих українських громадян, зокрема учасників АТО/ООС. Зафіксовані випадки, коли він бив та знущався з затриманих.

Спочатку зрадник отримав посаду тимчасового начальника групи конвойної служби, а потім став командиром одного з відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську. А після втечі агресорів чоловік переховувався від українського правосуддя в місті.

У січні 2023 року працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали. Чоловік повністю визнав свою провину. Крім того, він надав важливу інформацію про керівництво окупаційних підрозділів, інших зрадників та колаборантів.

Суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання у виді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна. Також суд позбавив його спеціального звання.

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