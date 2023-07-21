Коллаборационист-правоохранитель с Харьковской области получил 15 лет заключения

Бывший милиционер признал вину и предоставил информацию о других предателях.

Источник фото: ГБР

Червонозаводской районный суд Харькова приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества бывшего правоохранителя, который во время временной оккупации Купянского района Харьковской области добровольно начал работать на захватчиков, – сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что после российского вторжения милиционер перешел на сторону врага и начал активно помогать в составе незаконно созданных оккупантами правоохранительных подразделений. По указанию россиян мужчина охранял незаконно задержанных украинских граждан, в частности участников АТО/ООС. Зафиксированы случаи, когда он бил и издевался над задержанными.

Сначала предатель получил должность временного начальника группы конвойной службы, а затем стал командиром одного из отделений охраны оккупационной милиции в Купянске. А после бегства агрессоров мужчина скрывался от украинского правосудия в городе.

В январе 2023 года работники ГБР установили его местонахождение и задержали. Мужчина полностью признал свою вину. Кроме того, он предоставил важную информацию о руководстве оккупационных подразделений, других предателей и коллаборационистов.

Суд признал его виновным в государственной измене и назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества. Также суд лишил его специального звания.

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