ВАКС визнав винуватим експосадовця однієї з ОДА в пособництві в одержанні хабаря

Колишньому посадовцю ОДА призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

У четвер, 3 серпня колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім посадовцем однієї з ОДА. Про це йдеться у пресслужбі САП.

Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою в пособництві в одержанні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, також особа зобов'язується надавати викривальні показання щодо участі та ролі іншого обвинуваченого у вчиненні вищевказаного злочину.

За вироком суду колишньому посадовцю ОДА призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки.

Також згідно з умовами угоди, особа зобов’язується перерахувати 2,5 млн грн на потреби Збройних сил України, а саме на проєкт «Армія дронів» у Фонд United 24. А внесені у якості застави 3,5 млн грн будуть перераховані на потреби ЗСУ.

«Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС» - повідомили у САП

У межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з обласних держадміністрацій за пособництва посадовця цієї ж ОДА запропонував одному з керівників органу державної влади в області надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.

Голову ОДА та його пособника затримано одразу після отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень. Попередньо зафіксовано факт отримання ними першого траншу грошей - 100 тис. гривень.

26.06.2020 особам повідомлено про підозру. У квітні 2021 року справу скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

У САП зауважили, що матеріали щодо голови ОДА наразі виділені в окреме провадження.

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