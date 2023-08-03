ВАКС признал виновным экс-чиновника одной из ОГА в пособничестве в получении взятки

Бывшему должностному лицу ОГА назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В четверг, 3 августа, коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим должностным лицом одной из ОГА. Об этом говорится в пресс-службе САП.

Согласно соглашению суд признал лицо виновным в пособничестве в получении неправомерной выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины, также лицо обязуется давать обличительные показания по участию и роли другого обвиняемого в совершении вышеуказанного преступления.

По приговору суда бывшему должностному лицу ОГА назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года.

Также согласно условиям соглашения лицо обязуется перечислить 2,5 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины, а именно на проект «Армия дронов» в Фонд United 24. А внесенные в качестве залога 3,5 млн грн будут перечислены на нужды ВСУ.

«Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС», - сообщили в САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что председатель одной из областных госадминистраций при пособничестве должностного лица этой же ОГА предложил одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить 1,8 млн грн неправомерной выгоды за не совершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

Председатель ОГА и его пособник был задержан сразу после получения ими второй части оговоренных средств, а именно 250 тыс. гривен. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег – 100 тыс. гривен.

26.06.2020 лицам было сообщено о подозрении. В апреле 2021 дело направлено в ВАКС для рассмотрения по существу.

В САП отметили, что материалы по председателю ОГА выделены в отдельное производство.

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