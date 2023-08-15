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АРМА запрошує долучитися до роботи з реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки

13:02, 15 серпня 2023
Наразі розпочато роботу з підготовки плану заходів з реалізації Стратегії.
АРМА запрошує долучитися до роботи з реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки

Агентство з розшуку та менеджменту активів запрошує долучитися до роботи з реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки. Про це повідомляє АРМА.

Розпорядженням № 670-р від 01.08.2023 Кабінет Міністрів України схвалив розроблену АРМА Стратегію повернення активів на 2023-2025 роки.

Відповідно до Операційного плану заходів з реалізації Стратегії, АРМА розроблено та надіслано на погодження заінтересованим органам проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки».

Наразі розпочато роботу з підготовки плану заходів з реалізації Стратегії.

У зв’язку з цим, АРМА запрошує представників громадськості, експертів, науковців та інших зацікавлених осіб, які володіють знаннями у сфері повернення активів та/або мають відповідний досвід практичної (наукової, аналітичної) роботи в зазначеній галузі, долучитися до розробки вищезазначеного плану заходів, а також до реалізації конкретних стратегічних цілей/завдань.

Контактні особи від АРМА:

Віталій Дерев’янкін, в.о. начальника Управління  міжнародного співробітництва у справах з виявлення, розшуку та повернення активів, тел: +38 (044) 290-08-70, e-mail: [email protected];

Ірина Жарко, головний спеціаліст Відділу аналітики та зв’язків з міжнародними організаціями Міжнародного управління, тел: +38 (044) 290-08-57, e-mail: [email protected].

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