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АРМА приглашает присоединиться к работе по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы

13:02, 15 августа 2023
Начата подготовка плана мероприятий по реализации Стратегии.
АРМА приглашает присоединиться к работе по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы

Агентство по розыску и менеджменту активов приглашает присоединиться к работе по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы. Об этом сообщает АРМА.

Распоряжением №670-р от 01.08.2023 Кабинет Министров Украины одобрил разработанную АРМА Стратегию возвращения активов на 2023-2025 годы.

Согласно Операционному плану мероприятий по реализации Стратегии, АРМА разработан и направлен на согласование заинтересованным органам проект постановления Кабинета Министров Украины «Об образовании межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии возвращения активов на 2023-2025 годы».

Начата подготовка плана мероприятий по реализации Стратегии.

В связи с этим, АРМА приглашает представителей общественности, экспертов, ученых и других заинтересованных лиц, обладающих знаниями в сфере возврата активов и/или имеющих соответствующий опыт практической (научной, аналитической) работы в данной области, приобщиться к разработке вышеупомянутого плана мероприятий , а также к реализации конкретных стратегических целей/задач.

Контактные лица от АРМА:

Виталий Деревянкин, и.о. начальника Управления международного сотрудничества по делам по выявлению, розыску и возвращению активов, тел: +38 (044) 290-08-70, e-mail: [email protected];

Ирина Жарко, главный специалист Отдела аналитики и связей с международными организациями Международного управления, тел: +38 (044) 290-08-57, e-mail: [email protected].

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