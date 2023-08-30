Рух Чесно вніс до «Реєстру Zрадників» ексголову Національного Олімпійського комітету Сергія Бубку

Одна з компаній Сергія Бубки та його рідних працює на окупованих територіях і продає пальне рф.

Джерело фото: chesno.org

Рух ЧЕСНО вніс колишнього голову Національного Олімпійського комітету Сергія Бубки та його брата Василя Бубки до «Реєстру Zрадників». За даними розслідування Bihus.Info, одна з компаній, пов'язаних з Бубками, отримує контракти від російських структур на тимчасово окупованих територіях та здійснює постачання пального, – повідомляє Рух ЧЕСНО.

Бізнес, який досі вказує Сергія Бубку як одного з власників, діє на тимчасово окупованому Донецьку, де залишилися родичі спортсмена. ТОВ «Фірма «Монблан», в якому змінили склад співзасновників, зокрема, виключивши матір, втім, залишивши Сергія Бубку та Василя Бубку, відзначається у російських реєстрах. Згідно зі знахідками Bihus.Info, компанія почала брати участь у російських тендерах з постачання пального, а також має заправки на своєму обласному ринку.

Сергій Бубка поки не відреагував на це розслідування, однак Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки вже зреагували.

Нагадаємо, СБУ розпочала попереднє розслідування стосовно можливих зв'язків компанії Сергія Бубки з рф. Досудове розслідування спрямоване на визначення можливих намірів та дій, спрямованих на допомогу країні-агресору та завдання шкоди Україні, з боку засновників та представників ТОВ «Фірма «Монблан».

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