Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.

Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой – исследование НАГС

Недовольство у госслужащих вызывают размер заработной платы и не совсем компетентные руководители.

В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

Судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС для проведения квалификационного оценивания

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

  1. В Украине

Движение Честно внесло в «Реєстр Zрадників» экс-главу Национального Олимпийского комитета Сергея Бубку

15:14, 30 августа 2023
Одна из компаний Сергея Бубки и его родных работает на оккупированных территориях и продает топливо рф.
Движение Честно внесло в «Реєстр Zрадників» экс-главу Национального Олимпийского комитета Сергея Бубку
Источник фото: chesno.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Движение ЧЕСНО внесло бывшего председателя Национального Олимпийского комитета Сергея Бубки и его брата Василия Бубки в «Реєстр Zрадників». По данным расследования Bihus.Info, одна из компаний, связанных с Бубками, получает контракты от российских структур на временно оккупированных территориях и осуществляет поставки топлива, – сообщает Движение ЧЕСТНО.

Бизнес, который до сих пор указывает Сергея Бубку как одного из владельцев, действует на временно оккупированном Донецке, где остались родственники спортсмена. ООО «Фирма «Монблан», в котором изменили состав соучредителей, в частности, исключив мать, впрочем, оставив Сергея Бубку и Василия Бубку, отмечается в российских реестрах. Согласно находкам Bihus.Info, компания начала участвовать в российских тендерах по поставке топлива, а также имеет заправки на своем областном рынке.

Сергей Бубка пока не отреагировал на это расследование, однако Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности уже отреагировали.

Напомним, СБУ начала предварительное расследование в отношении возможных связей компании Сергея Бубки с рф. Досудебное расследование направлено на определение возможных намерений и действий, направленных на помощь стране-агрессору и нанесение вреда Украине, со стороны учредителей и представителей ООО «Фирма «Монблан».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду