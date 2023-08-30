Движение Честно внесло в «Реєстр Zрадників» экс-главу Национального Олимпийского комитета Сергея Бубку

Одна из компаний Сергея Бубки и его родных работает на оккупированных территориях и продает топливо рф.

Источник фото: chesno.org

Движение ЧЕСНО внесло бывшего председателя Национального Олимпийского комитета Сергея Бубки и его брата Василия Бубки в «Реєстр Zрадників». По данным расследования Bihus.Info, одна из компаний, связанных с Бубками, получает контракты от российских структур на временно оккупированных территориях и осуществляет поставки топлива, – сообщает Движение ЧЕСТНО.

Бизнес, который до сих пор указывает Сергея Бубку как одного из владельцев, действует на временно оккупированном Донецке, где остались родственники спортсмена. ООО «Фирма «Монблан», в котором изменили состав соучредителей, в частности, исключив мать, впрочем, оставив Сергея Бубку и Василия Бубку, отмечается в российских реестрах. Согласно находкам Bihus.Info, компания начала участвовать в российских тендерах по поставке топлива, а также имеет заправки на своем областном рынке.

Сергей Бубка пока не отреагировал на это расследование, однако Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности уже отреагировали.

Напомним, СБУ начала предварительное расследование в отношении возможных связей компании Сергея Бубки с рф. Досудебное расследование направлено на определение возможных намерений и действий, направленных на помощь стране-агрессору и нанесение вреда Украине, со стороны учредителей и представителей ООО «Фирма «Монблан».

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