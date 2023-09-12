Уряд приначив Ірину Гіоане першим заступником голови ДІАМ

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень.

Кабінет Міністрів провів 12 вересня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Урядом призначено:

- Гіоане Ірину Миколаївну першим заступником голови Державної інспекції архітектури та містобудування України;

- Кондратову Ірину Юріївну заступником голови Національної служби здоров’я України.

Також Кабмін погодив призначення Царюка Антона Олександровича заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації.

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