Правительство назначило Ирину Гиоане первым заместителем главі ГИАГ

Кабмин принял ряд кадровых решений.

Кабинет Министров провел 12 сентября заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительством назначено:

- Гиоане Ирину Николаевну первым заместителем главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины;

– Кондратову Ирину Юрьевну заместителем главы Национальной службы здоровья Украины.

Также Кабмин согласовал назначение Царюка Антона Александровича заместителем главы Черкасской областной государственной администрации.

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