Правительство назначило Ирину Гиоане первым заместителем главі ГИАГ

Кабинет Министров провел 12 сентября заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, Правительством назначено:
- Гиоане Ирину Николаевну первым заместителем главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины;
– Кондратову Ирину Юрьевну заместителем главы Национальной службы здоровья Украины.
Также Кабмин согласовал назначение Царюка Антона Александровича заместителем главы Черкасской областной государственной администрации.
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