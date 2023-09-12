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Чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании

В частности, не будут публиковать в открытом доступе декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц.

ВККС объявит конкурс на должности судей судов первой инстанции

Решение о конкурсе в местные суды будет принято 14 сентября.

Верховная Рада прибавит 303 млрд грн на оборону изменениями в Госбюджет на 2023 год, сокращение прочих расходов планируется на 11,4 млрд грн

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ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды

17:05, 12 сентября 2023
Конкурс, начатый еще в 2019 году, будет прекращен.
ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды
Источник фото: kanaldim.tv
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Высшая квалификационная комиссия судей 14 сентября 2023 года планирует объявить конкурс на вакантные должности судей апелляционных судов.

Также будет принято решение об отмене конкурса на должности судей апелляционных судов, который был объявлен еще 9 августа 2019 года, однако не состоялся из-за утраты ВККС полномочного состава.

Автор: Вячеслав Хрипун

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