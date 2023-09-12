ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды

Конкурс, начатый еще в 2019 году, будет прекращен.

Источник фото: kanaldim.tv

Высшая квалификационная комиссия судей 14 сентября 2023 года планирует объявить конкурс на вакантные должности судей апелляционных судов.

Также будет принято решение об отмене конкурса на должности судей апелляционных судов, который был объявлен еще 9 августа 2019 года, однако не состоялся из-за утраты ВККС полномочного состава.

Автор: Вячеслав Хрипун

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