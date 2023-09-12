Кабмин провел заседание: какие решения приняли 12 сентября

Внесены изменения в Положение о Совете общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины.

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Кабинет Министров во вторник, 12 сентября провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Внесено зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Розширено перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі Казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану, видатками за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а також видатками на виготовлення проектної (проектно-кошторисної) документації, виконання заходів, необхідних для створення та функціонування індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків, та виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та ліквідації їх наслідків.

– Затверджено, на виконання ЗУ «Про управління відходами», Порядок формування середнозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів. Цей Порядок застосовується субʼєктами господарювання, що надають послугу з управління побутовими відходами, здійснюють операції із збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, під час формування тарифу на послугу з урахуванням витрат адміністратора послуги (у разі наявності) та тарифів на операції із збирання, перевезення (у тому числі під час подання документів на конкурс на здійснення збирання та перевезення побутових відходів), відновлення та видалення побутових відходів, а також для зміни таких тарифів.

– Передано від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до Міністерства з питань внутрішніх справ повноваження з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших, повʼязаних з цим питань відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». Внесено зміни до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, якими визначено МВС головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України (у частині повноважень з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших повʼязаних з цим питань відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»). Внесено зміни до Порядку утворення та діяльності пошукових груп з пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якими передбачено, що Генеральним штабом Збройних Сил утворюються пошукові групи, за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Доручено Міністерству внутрішніх справ забезпечити діяльність Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

– Внесено зміни до ряду постанов КМУ у звʼязку з прийняттям ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції». Викладено в новій редакції Порядок продовження строку перебування та тимчасового проживання або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Запроваджено при оформлені посвідок на постійне або тимчасове проживання в Україні перевірку заявників за місцем проживання, враховано можливу належність заявників одночасно до кількох громадянств, з метою посилення контролю за громадянами РФ, які намагаються мати кілька громадянств. Врегульовано документальне оформлення статусу особи без громадянства особам, які тривалий час постійно проживають на території України на підставі посвідок на постійне проживання, проте не мають документів, що підтверджують такий статус. Дозволено подавати іноземцям та особам без громадянства документи для обміну посвідки на тимчасове проживання на території України у строк не пізніше останнього дня строку її дії (на сьогодні - не пізніше ніж за 15 робочих днів).

– Погоджено пропозицію Міністерства економіки щодо підтвердження державної гарантії, наданої відповідно до постанови КМУ від 13.08.2012 N 857 «Питання надання у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства» для забезпечення виконання боргових зобовʼязань за кредитом, залученим АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від Експортно-імпортного банку Китаю для фінансування проектів у сфері сільського господарства в рамках виконання вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського господарства, за результатами здійснення правочину з борговими зобовʼязаннями АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за зазначеним кредитом, шляхом внесення змін до умов його надання.

– Затверджено Порядок автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб платників податків. Установлено, що автоматична перевірка (верифікація) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків проводиться під час державної реєстрації утворення ТОВ, що діє на підставі модельного статуту ТОВ; та утворення юридичної особи (крім ТОВ, що діє на підставі модельного статуту ТОВ) та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, після забезпечення технічної можливості реалізації такої державної реєстрації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

– Внесено зміни до Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України. Передбачено, що у разі закінчення строку повноважень діючого складу Ради громадського контролю під час воєнного стану її повноваження продовжуються до дня затвердження нового персонального складу Ради громадського контролю, сформованого за результатами проведення конкурсу. Розміщення оголошення про проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю здійснюється протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Визначено строки й порядок подання Радою громадського контролю звіту про свою щорічну діяльність.

– Затверджено, на виконання ЗУ «Про боротьбу з тероризмом», доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Ці доказові стандарти визначають достатні підстави, за підтвердження наявності/відсутності яких можливо вважати, що фізичні особи, юридичні особи та організації відповідають критеріям, визначеним відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, повʼязаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції у межах виконання ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

– Внесено зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби. Передбачено, що НАДС відповідно до покладених на нього завдань здійснює адміністрування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах, Єдиного порталу вакансій державної служби, веб-порталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»; розробляє та вносить на розгляд КМУ проекти розпоряджень про затвердження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, та про затвердження типових завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади; розробляє та вносить на розгляд КМУ проекти розпоряджень про визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорії «А», призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України, та про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності таких державних службовців.

– Внесено зміни до Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай. Продовжено, з метою надання можливості більшій кількості населення, що постраждало, отримати грошову допомогу за втрачений врожай строк подання заяви та інших документів для постраждалих осіб до 31 жовтня 2023. Дозволено комісії протягом 20 робочих днів розглядати подані заяви, здійснювати обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, та складати відповідний акт. Передбачено, що облдержадміністрації (обласні військові адміністрації) ухвалюють рішення про нарахування допомоги до 30 листопада 2023.

– Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Будівництво та модернізація закладів охорони здоровʼя». Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік за програмою «Будівництво та модернізація закладів охорони здоровʼя» для фінансування проектів, які надходять відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проектів, ратифікованої Законом України від 01.12.2022 N 2793-IX. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем за програмою визначено Міністерство охорони здоровʼя.

– Затверджено план дій щодо інтеграції України до Європейського космічного агентства. План спрямований на реалізацію всіх складових набуття членства в ЄКА, зокрема таких завдань: підготовка переговорного процесу з ЄКА щодо розширення співпраці; розвиток співробітництва з ЄКА, ЄС, їхніми державами-членами в реалізації проектів у сфері космічної діяльності; зближення законодавства України та законодавства ЄС у сфері космічної діяльності та процедур виконання проектів; проведення переговорів та підготовка до укладення Угоди/приєднання до Конвенції.

– Внесено зміни до розпорядження КМУ від 06.06.2023 N 498 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській обласним державним адміністраціям для здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води для потреб цих регіонів». Збільшено на 135 млн. 480,81 тис. грн (з 159 млн. 700,0 тис. грн до 295 млн. 180,81 тис. грн) обсяг видатків з резервного фонду державного бюджету для Дніпропетровської обласної державної адміністрації (для Дніпропетровської обласної військової адміністрації) для здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води для потреб регіону.

– Визначено державну установу «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» національним контактним пунктом програми Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021-2027).

– Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 10 млн. 500 тис. гривень та встановлення на зазначену суму видатків розвитку для оновлення ІТ-інфраструктури Українського центру оцінювання.

– Визначено на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»постачальником «останньої надії» без проведення конкурсу.

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