Посол Украины в Индии прокомментировал декларацию G20 и неучастие Зеленского в саммите: Мы настойчиво работали, чтобы получить приглашение

Александр Полищук выразил разочарование текстом декларации G20.

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Как известно, страны "Большой двадцатки" согласовали совместную декларацию на саммите в Нью-Дели. В МИД Украины заявили, что разочарованы "слабым текстом". Посол Украины в Индии Александр Полищук также недоволен текстом декларации и тем, что к участию в саммите не пригласили Украину. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

Он отметил, что над получением приглашения для Президента Владимира Зеленского упорно трудились.

«В первую очередь – Офис президента, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели целую серию встреч и разговоров как непосредственно с индийской стороной, так и с американскими и европейскими партнерами с целью убеждения в важности говорить об Украине в присутствии Украины», – сказал Полищук.

Также Полищук отметил, что хоть декларация содержит «ссылки на все принятые резолюции ООН, направленные на поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, но в ней нет прямого осуждения агрессии россии против Украины».

Восьмой параграф декларации подчеркивает решения ООН по войне россии в Украине, а также положения Устава ООН.

«Все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в полном объеме. Согласно Уставу ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью захвата территорий против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», - говорится в документе.

Напомним, что в МИД отреагировали на декларацию G20 и предложили изменить основные элементы текста, чтобы быть «более приближенными к реальности».

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