Судей из Николаева планируют досрочно вернуть из Киева и Одессы в родной суд

ВККС 4 октября рассмотрит вопрос судей Центрального районного суда Николаева.

Источник фото: Центральный районный суд г.Николаева

Высшая квалификационная комиссия судей 4 октября 2023 года рассмотрит вопрос о досрочном прекращении командировки судей Центрального районного суда города Николаева, которые ранее были переведены в другие суды приказами уже бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Так, будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении командировки следующих судей:

Гречаной Светланы Ивановны – была командирована ​​в Печерский районный суд города Киева

Лагоды Екатерины Александровны – была командирована в Приморский районный суд города Одессы

Тишка Дмитрия Анатольевича – был откомандирован в Киевский районный суд города Одессы

Отметим, что территориальная подсудность Центрального районного суда города Николаева с 24 февраля 2022 года не менялась.

Напомним, что 12 сентября Высший совет правосудия командировал сроком на 1 год в Соломенский районный суд города Киева двух судей из судов, оказавшихся на оккупированной территории.

Автор: Вячеслав Хрипун

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