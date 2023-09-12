Суддів з Миколаєва планують достроково повернути з Києва та Одеси у рідний суд

ВККС 4 жовтня розгляне питання суддів Центрального районного суду Миколаєва.

Джерело фото: Центральний районний суд м.Миколаєва

Вища кваліфікаційна комісія суддів 4 жовтня 2023 року розгляне питання про дострокове припинення відрядження суддів Центрального районного суду міста Миколаєва, які раніше були переведені в інші суди наказами вже колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Так, буде розглянуте питання про дострокове припинення відрядження наступних суддів:

Гречаної Світлани Іванівни – була відряджена у Печерський районний суд міста Києва

Лагоди Катерини Олександрівни – була відряджена до Приморського районного суду міста Одеси

Тішка Дмитра Анатолійовича – був відряджений до Київського районного суду міста Одеси

Зазначимо, що територіальна підсудність Центрального районного суду міста Миколаєва з 24 лютого 2022 року не змінювалась.

Нагадаємо, що 12 вересня Вища рада правосуддя відрядила строком на 1 рік у Солом’янський районний суд міста Києва двох суддів з судів, які опинилися на окупованій території.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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