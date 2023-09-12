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Посол України в Індії прокоментував декларацію G20 і неучасть Зеленського в саміті: Ми наполегливо працювали, щоб отримати запрошення

16:49, 12 вересня 2023
Олександр Поліщук висловив розчарування текстом декларації G20.
Посол України в Індії прокоментував декларацію G20 і неучасть Зеленського в саміті: Ми наполегливо працювали, щоб отримати запрошення
Фото: Getty Images
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Як відомо, країни "Великої двадцятки" узгодили спільну декларацію на саміті в Нью-Делі. У МЗС України заявили, що розчаровані "слабким текстом". Посол України в Індії Олександр Поліщук також незадоволен текстом декларації  та тим, що до участі в саміті не запросили Україну. Про це він повідомив в інтерв’ю Голосу Америки. 

Він зазначив, що над отриманням запрошення для Президента Володимира Зеленського наполегливо працювали.

«У першу чергу - Офіс президента, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели цілу серію зустрічей та розмов як безпосередньо з індійською стороною, так і з американськими та європейськими партнерами з метою переконання у важливості говорити про Україну в присутності України», - сказав Поліщук. 

Також Поліщук зауважив, що хоча декларація містить «посилання на всі прийняті резолюції ООН, спрямовані на підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, але в ній немає прямого осуду агресії росії проти України».

Восьмий параграф декларації наголошує на рішеннях ООН щодо війни росії в Україні, а також положеннях Статуту ООН.

«Всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі. Відповідно до Статуту ООН, усі держави повинні утримуватися від погрози силою або її застосування з метою захоплення територій проти територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. Застосування або загроза застосування ядерної зброї неприпустимі», - зокрема йдеться в документі.

Нагадаємо, що у МЗС відреагували на декларацію G20 і запропонували змінити основні елементи тексту, щоб бути «більш наближеними до реальності».

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