В Києві суд залишив під вартою «вора в законі» підозрюваного в організації та участі у злочинних зібраннях

Зловмиснику продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 15 жовтня.

Київський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, якою продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 жовтня зловмиснику, який підозрюється в організації та участі у злочинних зібраннях. Про це повідомляє пресслужба суду.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді від 17 серпня залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

Зазначається, що громадянин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці).

Нагадаємо, що на Закарпатті судитимуть двох кримінальних авторитетів за організацію, так званих, сходок в тюрмі.

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