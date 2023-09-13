В Києві суд залишив під вартою «вора в законі» підозрюваного в організації та участі у злочинних зібраннях

Київський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, якою продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 жовтня зловмиснику, який підозрюється в організації та участі у злочинних зібраннях. Про це повідомляє пресслужба суду.
За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді від 17 серпня залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.
Зазначається, що громадянин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці).
Нагадаємо, що на Закарпатті судитимуть двох кримінальних авторитетів за організацію, так званих, сходок в тюрмі.
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