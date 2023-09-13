В Киеве суд оставил под стражей «вора в законе» подозреваемого в организации и участии в преступных собраниях

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября злоумышленнику, подозреваемому в организации и участии в преступных собраниях. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи от 17 августа оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.
Отмечается, что гражданин подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке).
Напомним, что в Закарпатье будут судить двух уголовных авторитетов за организацию, так называемых, сходок в тюрьме.
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