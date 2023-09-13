В Киеве суд оставил под стражей «вора в законе» подозреваемого в организации и участии в преступных собраниях

Злоумышленнику продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 15 октября.

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября злоумышленнику, подозреваемому в организации и участии в преступных собраниях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи от 17 августа оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.

Отмечается, что гражданин подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке).

Напомним, что в Закарпатье будут судить двух уголовных авторитетов за организацию, так называемых, сходок в тюрьме.

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