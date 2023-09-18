Незвичайна ДТП на Київщині: дорогу не поділили керманичі електросамоката та мопеда, фото

У Білій Церкві електросамокат зіткнувся з мопедом.

16 вересня в місті Біла Церква Київської області трапилась ДТП за участі електросамоката та мопеда. Про це повідомила поліція регіону.

Як повідомили правоохоронці, 28-річний білоцерківець різко повернув на смугу руху, де в попутному напрямку рухався моторолер.

«Від удару самокат відлетів та пошкодив легковик «Chery». Керманича електросамоката та 15-річну пасажирку скутера доправили до лікарень», - сказано у повідомленні.

У поліції також оприлюднили фото з місця аварії.

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