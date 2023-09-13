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  1. Суд інфо

У Бердичеві суд захистив права чоловіка, який втрапив у ДТП через яму на дорозі, залишену комунальниками

19:10, 13 вересня 2023
При цьому чоловік зобов′язаний передати вказаним комунальним підприємствам залишки знищеного автомобіля BMW 530.
У Бердичеві суд захистив права чоловіка, який втрапив у ДТП через яму на дорозі, залишену комунальниками
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Бердичівський міськрайонний суд розглянув цивільну справу за позовом бердичівлянина Б. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок ДТП, спричиненої бездіяльністю комунальних установ та органу місцевої влади. Чоловік позивався до МКП «Бердичівводоканал», МКП «Бердичівкомунсервіс» та Бердичівської міської ради.

Про це розповіли у пресслужбі Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

Як відомо з матеріалів справи, дорожньо-транспортна пригода, у яку чоловік потрапив на власному автомобілі BMW 530, сталась у листопаді 2021-го року у Бердичеві у вечірній час. Через відсутність попереджувальних знаків, відповідного огородження, а також вуличного освітлення водій запізно помітив яму на дорозі, яку створили працівники водоканалу, та для її об′їзду виконав небезпечний маневр, у результаті чого автомобіль ударився в електроопору. Внаслідок ДТП водій отримав травми, а транспортний засіб – значні механічні пошкодження. Відповідно до висновку експерта вартість ремонту автомобіля складає понад пів мільйона гривень, тож ремонт є економічно недоцільним. Розмір матеріальної шкоди складає близько 163 тис. грн, що дорівнює середній ринковій вартості аналогічного автомобіля.

Суд ухвалив стягнути солідарно із МКП «Бердичівводоканал» та  МКП «Бердичівкомунсервіс» на користь позивача майже 163 тис. грн у відшкодування матеріальної шкоди, завданої ДТП, а також 5 тис. грн моральної шкоди. При цьому чоловік зобов′язаний передати вказаним комунальним підприємствам залишки знищеного автомобіля. Позовні вимоги до Бердичівської міської ради як власника дороги суд визнав безпідставними та у задоволенні позову відмовив, оскільки відповідальність за належне утримування дороги несе не власник, а її балансоутримувач, тобто МКП «Бердичівкомунсервіс».

Рішення суду ще не вступило у законну силу та може бути оскаржене  в апеляційному порядку протягом 30 днів.

«Відповідно до рішення апеляційного суду, вина водія у вчиненні даної ДТП відсутня. Натомість було встановлено, що дорожнє покриття пошкоджене працівниками МКП «Бердичівводоканал». На начальника служби мереж водопостачання і каналізації поліцією було складено адміністративний протокол за ч. 4.ст. 140 КУпАП – це порушення посадовими особами правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт. Протокол було направлено до суду, але через закінчення строків притягнення до адмінвідповідальності справу було закрито», - зазначили у суді.

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