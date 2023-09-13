В Бердичеве суд защитил права мужчины, попавшего в ДТП из-за ямы на дороге, оставленной коммунальщиками

При этом мужчина обязан передать указанным коммунальным предприятиям остатки уничтоженного автомобиля BMW 530.

Бердичевский горрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску бердичевлянина Б. о возмещении материального и морального вреда, причиненного в результате ДТП, вызванного бездействием коммунальных учреждений и органа местной власти. Мужчина судился с МКП «Бердичевводоканал», МКП «Бердичевкоммунсервис» и Бердичевским городским советом.

Про це розповіли у пресслужбі Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

Як відомо з матеріалів справи, дорожньо-транспортна пригода, у яку чоловік потрапив на власному автомобілі BMW 530, сталась у листопаді 2021-го року у Бердичеві у вечірній час. Через відсутність попереджувальних знаків, відповідного огородження, а також вуличного освітлення водій запізно помітив яму на дорозі, яку створили працівники водоканалу, та для її об′їзду виконав небезпечний маневр, у результаті чого автомобіль ударився в електроопору. Внаслідок ДТП водій отримав травми, а транспортний засіб – значні механічні пошкодження. Відповідно до висновку експерта вартість ремонту автомобіля складає понад пів мільйона гривень, тож ремонт є економічно недоцільним. Розмір матеріальної шкоди складає близько 163 тис. грн, що дорівнює середній ринковій вартості аналогічного автомобіля.

Суд ухвалив стягнути солідарно із МКП «Бердичівводоканал» та МКП «Бердичівкомунсервіс» на користь позивача майже 163 тис. грн у відшкодування матеріальної шкоди, завданої ДТП, а також 5 тис. грн моральної шкоди. При цьому чоловік зобов′язаний передати вказаним комунальним підприємствам залишки знищеного автомобіля. Позовні вимоги до Бердичівської міської ради як власника дороги суд визнав безпідставними та у задоволенні позову відмовив, оскільки відповідальність за належне утримування дороги несе не власник, а її балансоутримувач, тобто МКП «Бердичівкомунсервіс».

Рішення суду ще не вступило у законну силу та може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

«Відповідно до рішення апеляційного суду, вина водія у вчиненні даної ДТП відсутня. Натомість було встановлено, що дорожнє покриття пошкоджене працівниками МКП «Бердичівводоканал». На начальника служби мереж водопостачання і каналізації поліцією було складено адміністративний протокол за ч. 4.ст. 140 КУпАП – це порушення посадовими особами правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт. Протокол було направлено до суду, але через закінчення строків притягнення до адмінвідповідальності справу було закрито», - зазначили у суді.

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