Необычное ДТП в Киевской области: дорогу не поделили водители электросамоката и мопеда, фото

В Белой Церкви электросамокат столкнулся с мопедом.

16 сентября в городе Белая Церковь Киевской области произошло ДТП с участием электросамоката и мопеда. Об этом сообщила полиция региона.

Как сообщили правоохранители, 28-летний белоцерковец резко повернул на полосу движения, где в попутном направлении двигался мотороллер.

«От удара самокат улетел и повредил легковушку «Chery». Водителя электросамоката и 15-летнюю пассажирку скутера доставили в больницы», - говорится в сообщении.

В полиции также обнародовали фото с места аварии.

Ранее сообщалось, что в Бердичеве суд защитил права мужчины, попавшего в ДТП из-за ямы на дороге, оставленной коммунальщиками.

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