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  1. В Україні

Заволодіння майже 6 млн грн коштів ДП «Волиньторф»: у справі завершено слідство

15:35, 25 вересня 2023
Завершено слідство у справі стосовно ексдиректора ДП «Волиньторф» та керівника ТОВ, які підозрюються у заволодінні майже 6 млн грн коштів державного підприємства.
Заволодіння майже 6 млн грн коштів ДП «Волиньторф»: у справі завершено слідство
Фото: ДП «Волиньторф»
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо заволодіння майже 6 млн грн коштів державного підприємства «Волиньторф». Про це повідомляє САП.

Так, 22 вересня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього директора ДП «Волиньторф» та керівника товариства з обмеженою відповідальністю, які підозрюються у заволодінні майже 6 млн грн коштів державного підприємства. На сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2013 - початку 2014 року з метою заволодіння майном державного підприємства директор «Волиньторфу» уклав три договори на купівлю цінних паперів у сумі 5,570 млн грн. При цьому в день придбання указані цінні папери були одразу ж продані директором ДП, але кошти від їх продажу до державного підприємства так і не надійшли.

Слідством зібрані достатні докази, які свідчать про те, що указані особи незаконно заволоділи вищевказаними коштами під виглядом виконання угод із цінними паперами, використовуючи рахунки низки юридичних осіб», — йдеться у повідомленні.

У САП зауважили, що вказане провадження лише у 2021 році було передано до НАБУ за підслідністю від іншого органу досудового розслідування.

29 червня особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Раніше ми писали, що колишнього директора державного підприємства «Волиньторф» та керівника приватної компанії підозрюють у заволодінні майже 6 млн гривень коштів цього ДП. 

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