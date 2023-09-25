Чоловік, який побив трансгендерну військовослужбовицю у центрі Львова, постане перед судом

Зловмисник наніс жертві декілька ударів кулаками та ногою по обличчю.

У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного уродженця Рівненської області, який напав на трансгендерну військовослужбовицю у центрі Львова.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, йому інкриміновано вчинення умисних дій, спрямованих на пряме обмеження прав за ознаками статі, інших переконань, поєднаних з насильством (ч. 2 ст. 161 КК України).

«Розслідуванням встановлено, що у серпні цього року на одній із центральних вулиць Львова підозрюваний напав на трансгендерну особистість.

Фігурант словесно ображав жертву, після чого наніс їй декілька ударів кулаками та ногою по обличчю», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що чоловік розпочав сутичку з мотивів дискримінації за ознакою гендерної ідентичності.

Раніше ми писали, що американку-трансгендера, яка працювала спікером ЗСУ, відсторонили від посади.

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