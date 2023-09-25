Мужчина, избивший трансгендерную военнослужащую в центре Львова, предстанет перед судом

Злоумышленник нанес жертве несколько ударов кулаками и ногой по лицу.

Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего уроженца Ровенской области, напавшего на трансгендерную военнослужащую в центре Львова.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, ему инкриминировано совершение умышленных действий, направленных на прямое ограничение прав по признакам пола, других убеждений, соединенных с насилием (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

«Расследованием установлено, что в августе этого года на одной из центральных улиц Львова подозреваемый напал на трансгендерную личность.

Фигурант словесно обижал жертву, после чего нанес ей несколько ударов кулаками и ногой по лицу», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчина начал стычку по мотивам дискриминации по признаку гендерной идентичности.

Ранее сообщалось, что американку-трансгендера, работавшую спикером ВСУ, отстранили от должности: известна причина.

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