Американку-трансгендера, работавшую спикером ВСУ, отстранили от должности: известна причина

Командование Сил территоральной обороны проведет служебное расследование относительно заявлений Сары Эштон-Чирилло.

Фото: bbc.co.uk

Командование Сил территоральной обороны приняло решение отстранить от должности спикера сил теробороны, сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло за заявления, которые «не были одобрены командованием». Ранее она пригрозила «возмездием» российским пропагандистам.

«Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием теробороны и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», - сказано в сообщении сил теробороны ВСУ в соцсети X (бывший Twitter).

Командование Сил территоральной обороны проведет служебное расследование обстоятельств этих заявлений.

«Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования», – добавили там.

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