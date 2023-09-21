Рада обратилась к международным организациям по поводу осуждения незаконных «выборов» на временно оккупированных территориях

Парламент призывает признать нелегитимными все органы власти рф всех уровней, члены которых были «избраны» во время проведения незаконных выборов на временно оккупировании украинских территориях.

Фото: ВР

Верховная Рада 21 сентября обратилась к международным организациям по поводу осуждения незаконных «выборов» на временно оккупированных территориях. За соответствующее постановление №10054 проголосовали 307 нардепов, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Международные организации призывают:

1) осудить проведение российской федерацией незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе;

2) признать нелегитимными все органы власти российской федерации всех уровней, члены которых были «избраны» во время проведения незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе, или до которых были делегированы органами оккупационной власти, созданными в результате этих незаконных выборов, а также любые решения, принимаемые этими органами;

3) избегать официальных контактов с так называемыми должностными лицами незаконно избранными на временно оккупированных частях территорий Украины, а также российскими должностными лицами причастными к проведению незаконных выборов;

4) признать российскую избирательную систему такой, которая не соответствует международным демократическим стандартам и не может считаться легитимным инструментом организации народного волеизъявления;

5) усилить санкционное давление на российскую федерацию и непосредственно лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе;

6) продолжить предоставление Украине необходимой военной помощи для усиления ее оборонных возможностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины;

7) принять участие в имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского с целью прекращения агрессивной войны рф против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.

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