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Рада обратилась к международным организациям по поводу осуждения незаконных «выборов» на временно оккупированных территориях

11:12, 21 сентября 2023
Парламент призывает признать нелегитимными все органы власти рф всех уровней, члены которых были «избраны» во время проведения незаконных выборов на временно оккупировании украинских территориях.
Рада обратилась к международным организациям по поводу осуждения незаконных «выборов» на временно оккупированных территориях
Фото: ВР
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Верховная Рада 21 сентября обратилась к международным организациям по поводу осуждения незаконных «выборов» на временно оккупированных территориях. За соответствующее постановление №10054 проголосовали 307 нардепов, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Международные организации призывают:

1) осудить проведение российской федерацией незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе;

2) признать нелегитимными все органы власти российской федерации всех уровней, члены которых были «избраны» во время проведения незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе, или до которых были делегированы органами оккупационной власти, созданными в результате этих незаконных выборов, а также любые решения, принимаемые этими органами;

3) избегать официальных контактов с так называемыми должностными лицами незаконно избранными на временно оккупированных частях территорий Украины, а также российскими должностными лицами причастными к проведению незаконных выборов;

4) признать российскую избирательную систему такой, которая не соответствует международным демократическим стандартам и не может считаться легитимным инструментом организации народного волеизъявления;

5) усилить санкционное давление на российскую федерацию и непосредственно лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе;

6) продолжить предоставление Украине необходимой военной помощи для усиления ее оборонных возможностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины;

7) принять участие в имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского с целью прекращения агрессивной войны рф против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.

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