Рада звернулася до міжнародних організацій щодо засудження незаконних «виборів» на тимчасово окупованих територіях

Парламент закликає визнати нелегітимними всі органи влади рф усіх рівнів, члени яких були «обрані» під час проведення незаконних виборів на тимчасово окупованиї українських територіях.

Фото: ВР

Верховна Рада 21 вересня звернулася до міжнародних організацій щодо засудження незаконних «виборів» на тимчасово окупованих територіях. За відповідну постанову №10054 проголосували 307 нардепів, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Міжнародні організації закликають:

1) засудити проведення російською федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;

2) визнати нелегітимними всі органи влади російської федерації усіх рівнів, члени яких були «обрані» під час проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, або до яких були делеговані органами окупаційної влади, що були створені внаслідок цих незаконних виборів, а також будь-які рішення, що ухвалюються цими органами;

3) уникати офіційних контактів з так званими «посадовими особами» незаконно обраними на тимчасово окупованих частинах територій України, а також російськими посадовцями причетними до проведення незаконних виборів;

4) визнати російську виборчу систему такою, що не відповідає міжнародним демократичним стандартам та не може вважатися легітимним інструментом організації народного волевиявлення;

5) посилити санкційний тиск на російську федерацію та безпосередньо осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;

6) продовжити надання Україні необхідної військової допомоги для посилення її оборонних можливостей та сприяння відновленню територіальної цілісності України;

7) взяти участь в імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського з метою припинення агресивної війни рф проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.