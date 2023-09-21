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  1. В Україні

В Україні вдвічі побільшало власників дорогих автівок, — податкова

11:19, 21 вересня 2023
У 2023 році кількість фізичних осіб, яким необхідно сплатити транспортний податок, становить 3072 особи, а кількість дорогих авто, які обкладаються додатковим податком, становить 3548 одиниць.
В Україні вдвічі побільшало власників дорогих автівок, — податкова
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В Україні кількість власників дорогих авто, які оподатковуються транспортним податком, за останній рік зросла майже вдвічі, а кількість самих таких дорогих авто збільшилася у більш ніж 2 рази. Про це повідомили у Державній податковій службі, пише Економічна правда.

Зазначається, що у 2023 році кількість фізичних осіб, яким необхідно сплатити транспортний податок, становить 3072 особи, а кількість дорогих транспортних засобів, які обкладаються додатковим податком, становить 3548 одиниць.

У 2022 році кількість фізичних осіб-власників становила лише 1593 особи, а кількість транспортних засобів, з яких сплачували податок — 1723 одиниці.

За даними ДПС, українці у 2023 році мали навіть більше дорогих автівок, аніж у довоєнному 2021-ому. Тоді серед фізичних осіб було зареєстровано 2377 платників транспортного податку та 2574 дорогих авто, з яких його необхідно сплатити.

Таким чином, у 2023 році кількість власників дорогих автомобілів серед фізичних осіб була в 1,9 раза більшою, ніж у 2022 році та на 29% більшою, ніж у довоєнному 2021-ому. Кількість самих таких транспортних засобів, якими володіють громадяни, у 2,05 раза більша, ніж у 2022-ому та на 37,8% більша, ніж у 2021-ому.

Власників люксових авто серед юридичних осіб в Україні стає менше з року в рік. Так, у 2021 році податкова зареєструвала 3153 компанії, яким необхідно було заплатити транспортний податок за 4109 дорогих автівок. У 2022 році кількість платників податку серед юридичних осіб зменшилася до 2571 (на 582), а кількість автомобілів — до 3126 одиниць (на 983).

У 2023 році в Україні залишилося лише 2079 платників транспортного податку серед юридичних осіб (на 1074 менше, ніж у 2021-ому та на 492 менше, ніж у 2022-ому), яким належить 2927 автомобілів (на 1182 одиниці менше, ніж у 2021-ому та на 199 менше, ніж у 2022-ому).

За даними податкової, обсяги сплати транспортного податку в Україні скорочуються з року в рік. У 2021 році місцеві бюджети отримали від власників дорогих автівок 158,35 млн грн, у 2022-му — 103,45 млн грн. Станом на 13 вересня 2023 року до місцевих бюджетів надійшло лише 101,52 млн грн транспортного податку.

Найбільші обсяги сплати транспортного податку зафіксовані у столиці. Цьогоріч кияни заплатили до місцевого бюджету 33,06 млн грн (16,65 млн грн — фізичні особи, 16,42 млн грн — юридичні особи).

Серед лідерів зі сплати цього податку також Київська (7,85 млн грн), Дніпропетровська (8,96 млн грн), Львівська (6 млн грн), Одеська (7,82 млн грн) та Харківська (6,3 млн грн).

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