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  1. В Україні

Американку-трансгендера, яка працювала спікером ЗСУ, відсторонили від посади: відома причина

11:14, 21 вересня 2023
Командування сил територіальної оборони проведе службове розслідування щодо заяв сержанта-трансгендера Сари Ештон-Чірілло.
Американку-трансгендера, яка працювала спікером ЗСУ, відсторонили від посади: відома причина
Фото: bbc.co.uk
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Командування сил територіальної оборони ухвалило рішення усунути з посади спікера сил тероборони, сержанта-трансгендера Сару Ештон-Чірілло за заяви, які «не були схвалені командуванням». Раніше вона пригрозила «відплатою» російським пропагандистам.

«Заяви сержанта Ештон-Чірілло в останні дні не були схвалені командуванням тероборони і командуванням ЗСУ. При проведенні військових дій проти агресора Сили оборони України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права», - сказано у повідомленні сил тероборони ЗСУ у соцмережі (колишній Twitter).

Командування сил територіальної оборони проведе службове розслідування обставин таких заяв.

«Будуть прийняті відповідні рішення. Сержанта Сару Ештон-Чирілло буде негайно усунуто з посади до завершення розслідування», – додали там.

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