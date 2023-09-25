Распаковка IPhone 15 Pro Max от ГПСУ: на границе изъяли айфонов на почти 2,8 млн гривен

Примерная стоимость изъятых гаджетов составляет почти 2,8 млн гривен.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В пунктах пропуска «Рава-Руська» и «Шегини» на Львовщине и в пункте пропуска «Порубное» на Буковине помешали четырем попыткам незаконного ввоза через границу гаджетов.

Как рассказали в ГПСУ, легковушку «БМВ», которой ехал 32-летний украинец, остановили в пункте пропуска «Рава-Руська» в понедельник утром, 25 сентября. Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

Исходя из анализа и оценки рисков, автомобиль решили проверить более тщательно. В ходе совместного с оперативными сотрудниками и таможенниками досмотра правоохранители обнаружили партию незадекларированных гаджетов.

В багажном отделении и среди личных вещей у мужчины нашли 35 телефонов Apple IPhone 15 Pro.

В противном случае, во время осмотра легкового автомобиля «Опель», следовавшего из соседней страны через пункт пропуска «Шегини», обозреватели среди личных вещей обнаружили два IPhone 15 Pro Max.

Еще 8 телефонов IPhone 15 Pro Max обнаружили в двух случаях пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска «Порубное».

По фактам работники таможни составили протоколы, незадекларированный товар изъяли в установленном порядке. Примерная стоимость гаджетов составляет почти 2,8 млн гривен.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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