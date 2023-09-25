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Розпаковка IPhone 15 Pro Max від ДПСУ: на кордоні вилучили айфонів на майже 2,8 млн гривень

20:22, 25 вересня 2023
Орієнтовна вартість вилучених гаджетів складає майже 2,8 млн гривень.
Розпаковка IPhone 15 Pro Max від ДПСУ: на кордоні вилучили айфонів на майже 2,8 млн гривень
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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В пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Шегині», що на Львівщині, та у пункті пропуску «Порубне» на Буковині завадили чотирьом спробам незаконного ввезення через кордон гаджетів.

Як розповіли у ДПСУ, легковик «БМВ», яким їхав 32-річний українець, зупинили у пункті пропуску «Рава-Руська» в понеділок вранці, 25 вересня. Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.

Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, автомобіль вирішили перевірити ретельніше. У ході спільного з оперативними співробітниками та митниками огляду правоохоронці виявили партію незадекларованих гаджетів.

У багажному відділенні та серед особистих речей у чоловіка знайшли 35 телефонів Apple IPhone 15 Pro.

В іншому випадку, під час огляду легкового автомобіля «Опель», який слідував з сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині», оглядовики серед особистих речей виявили два IPhone 15 Pro Max.

Ще 8 телефонів IPhone 15 Pro Max виявили у двох випадках прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску «Порубне».

За фактами працівники митниці склали протоколи, незадекларований товар вилучили встановленим порядком. Орієнтовна вартість гаджетів складає майже 2,8 млн гривень. 

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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