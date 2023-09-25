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  1. В Украине

Завладение почти 6 млн грн средств ГП «Волыньторф»: по делу завершено следствие

15:35, 25 сентября 2023
Завершено следствие по делу в отношении экс-директора ГП «Волыньторф» и руководителя ООО, подозреваемых в завладении почти 6 млн грн средств государственного предприятия.
Завладение почти 6 млн грн средств ГП «Волыньторф»: по делу завершено следствие
Фото: ГП «Волыньторф»
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Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о завладении почти 6 млн грн средств государственного предприятия «Волыньторф». Об этом сообщает САП.

Так, 22 сентября прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего директора ГП «Волыньторф» и руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемых в завладении почти 6 млн грн средств государственного предприятия. На сегодняшний день детективам НАБУ предоставлено поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Досудебным расследованием установлено, что в конце 2013 - начале 2014 с целью завладения имуществом государственного предприятия директор «Волыньторфу» заключил три договора на покупку ценных бумаг в сумме 5,570 млн грн. При этом в день приобретения указанные ценные бумаги были сразу же проданы директором ГП, но средства от их продаж в государственное предприятие так и не поступили.

Следствием собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что указанные лица незаконно завладели вышеуказанными средствами под видом выполнения сделок с ценными бумагами, используя счета ряда юридических лиц», — говорится в сообщении.

В САП отметили, что указанное производство только в 2021 году было передано в НАБУ по подследственности от другого органа досудебного расследования.

29 июня лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ранее мы писали, что бывший директор государственного предприятия «Волыньторф» и руководитель частной компании подозреваются в завладении почти 6 млн гривен средств этого ГП.

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