Завладение почти 6 млн грн средств ГП «Волыньторф»: по делу завершено следствие

Завершено следствие по делу в отношении экс-директора ГП «Волыньторф» и руководителя ООО, подозреваемых в завладении почти 6 млн грн средств государственного предприятия.

Фото: ГП «Волыньторф»

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о завладении почти 6 млн грн средств государственного предприятия «Волыньторф». Об этом сообщает САП.

Так, 22 сентября прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего директора ГП «Волыньторф» и руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемых в завладении почти 6 млн грн средств государственного предприятия. На сегодняшний день детективам НАБУ предоставлено поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Досудебным расследованием установлено, что в конце 2013 - начале 2014 с целью завладения имуществом государственного предприятия директор «Волыньторфу» заключил три договора на покупку ценных бумаг в сумме 5,570 млн грн. При этом в день приобретения указанные ценные бумаги были сразу же проданы директором ГП, но средства от их продаж в государственное предприятие так и не поступили.

Следствием собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что указанные лица незаконно завладели вышеуказанными средствами под видом выполнения сделок с ценными бумагами, используя счета ряда юридических лиц», — говорится в сообщении.

В САП отметили, что указанное производство только в 2021 году было передано в НАБУ по подследственности от другого органа досудебного расследования.

29 июня лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ранее мы писали, что бывший директор государственного предприятия «Волыньторф» и руководитель частной компании подозреваются в завладении почти 6 млн гривен средств этого ГП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.