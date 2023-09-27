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  1. В Україні

Київ готується до складної зими: місто закуповує генератори та пересувні котельні

07:20, 27 вересня 2023
Київ продовжує закуповувати пересувні котельні та інші альтернативні джерела тепло- та електропостачання.
Київ готується до складної зими: місто закуповує генератори та пересувні котельні
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Київ готується до складної зими. Місто приділяє максимальну увагу підвищенню надійності обладнання та накопиченню альтернативних джерел живлення на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

«Наше завдання – щоб у киян було тепло і всі сервіси працювали ефективно. Ми вже усунули близько 2,5 тисячі пошкоджень трубопроводів, здійснили заходи для підвищення надійності роботи обладнання – технічну діагностику котлів, заміну окремого обладнання.

Цього року, окрім планових ремонтних робіт, додалися роботи з відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури. Адже внаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Ми виділили цього року з місцевого бюджету понад 1 млрд грн.», – повідомив Кличко.

Мер уточнив, що Київ продовжує закуповувати пересувні котельні та інші альтернативні джерела тепло- та електропостачання.

«Місто формує арсенал альтернативних джерел живлення на тих об’єктах, де дозволяє потужність. Наприклад, понад дві третини котелень «Київтеплоенерго» забезпечило генераторами, тому в разі вимкнення світла вони продовжуватимуть працювати і давати тепло будинкам, що до них підключені», – наголосив Кличко.

Мер повідомив, що в Києві вже розроблено алгоритм оперативного підключення альтернативних джерел для постачання тепла, щоб не було зволікань у разі надзвичайної ситуації.

Відповідно до протоколу засідання Ради оборони міста, керівники теплопостачальних підприємств і організацій, незалежно від форм власності, повинні забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в закладах охорони здоров’я та освіти, у закладах культури, фізичної культури і спорту. А також у соціально-медичних установах за заявками їхніх керівників.

«На столицю й Україну чекає ще одна складна зима. Бо ворог знову намагатиметься зруйнувати критичну інфраструктуру та залишити нас без світла, тепла та води. Місто готується. І готовими мають бути мешканці. Як і минулої зими, в кожній оселі повинен бути запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг. Комунальні служби столиці працюватимуть у посиленому режимі і робитимуть все можливе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними сервісами», – наголосив Кличко.

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