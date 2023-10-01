На Дніпропетровщині молодик із спільниками створили сайт-двійник одного із банків та ошукували людей

19-річний хлопець «виводив» гроші на свою картку, ошукуючи людей через фішинговий вебсайт.

У Кам’янському Дніпропетровської області викрили 19-річного хлопця, який "виводив" гроші на свою картку, ошукуючи людей через фішинговий вебсайт. Внаслідок шахрайської схеми постраждало 14 людей з різних регіонів України на суму понад 37 тисяч гривень, повідомляє пресслужба поліції.

Хлопець вступив у змову з особами, що наразі встановлюються слідством. Шахраї створили сайт-двійник одного із українських банків, дизайн та логотипи якого імітує справжню сторінку банку. Молодий кам'янчанин добровільно надав банківські реквізити своєї картки для зарахування коштів та за дану послугу отримував гроші від спільників.

Хлопцю вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Наразі правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення інших фактів шахрайств та встановлюють інших організаторів злочинної схеми.

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