Набув чинності наказ Мін’юсту про проведення держреєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць

Наказом запроваджено принцип екстериторіальності при проведенні певних реєстраційних дій.

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У четвер, 5 жовтня, набув чинності наказ Міністерства юстиції України «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно- територіальних одиниць».

Як повідомили у Нотаріальній палаті України, наказом від 09.06.2023 № 2179/5 запроваджено принцип екстериторіальності при проведенні певних реєстраційних дій.

У сфері державної реєстрації бізнесу:

державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь;

державна реєстрація юридичних осіб – релігійних організацій;

державна реєстрація юридичних осіб, які належать до сфери управління центрального чи місцевого органу виконавчої влади або частка держави в статутному капіталі якої становить 100 відсотків, що проводиться за заявою уповноваженого органу управління відповідними об’єктами державної власності / корпоративними правами;

реєстраційні дії на підставі судових рішень.

У сфері державної реєстрації нерухомості:

державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь;

реєстраційні дії на підставі судових рішень (набирає чинності через три місяці з дня офіційного опублікування).

Реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділу юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних областей, проводяться:

у разі злиття або поділу – за місцезнаходженням новоутвореної (новоутворених) юридичної (юридичних) особи (осіб) або за місцезнаходженням юридичних (юридичної) осіб (особи), що припиняються (припиняється) у результаті злиття або поділу;

у разі виділу – за місцезнаходженням новоутвореної (новоутворених) юридичної (юридичних) особи (осіб) або за місцезнаходженням юридичної особи – попередника;

у разі приєднання – за місцезнаходженням юридичної особи –правонаступника або за місцезнаходженням юридичної (юридичних) особи (осіб) – попередника (попередників);

у разі перетворення – за місцезнаходженням юридичної особи – попередника або за місцезнаходженням юридичної особи – правонаступника.

Приведено у відповідність положення Наказу Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року №898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України» та Наказу Міністерства юстиції України від 25 листопада 2016 року № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць».

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