У ДПСУ розповіли, скільки чиновників не випустили з України за час дії заборони

Із січня 2023 року понад 2 тисячі чиновників намагалися безуспішно виїхати за кордон.

Понад 2 тисячі чиновників намагалися безуспішно виїхати з України з січня 2023 року, коли почала діяти відповідна заборона. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу.

«За час дії норми на державному кордоні було не пропущено понад 2 тисячі осіб, які перебували на контролі державної прикордонної служби», - зазначив Демченко.

Він уточнив, що здебільшого виїхати з країни хотіли не за тими умовами, які визначені у правилах перетину кордону.

Раніше ми писали, що жінки-медики та жінки-фармацевти зможуть безперешкодно виїжджати за кордон.

Додамо, що загрожує чоловікам, які незаконно перетнули кордон, але хочуть повернутися в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.