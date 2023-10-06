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  1. В Україні

У ДПСУ розповіли, скільки чиновників не випустили з України за час дії заборони

17:12, 6 жовтня 2023
Із січня 2023 року понад 2 тисячі чиновників намагалися безуспішно виїхати за кордон.
У ДПСУ розповіли, скільки чиновників не випустили з України за час дії заборони
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Понад 2 тисячі чиновників намагалися безуспішно виїхати з України з січня 2023 року, коли почала діяти відповідна заборона. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу.

«За час дії норми на державному кордоні було не пропущено понад 2 тисячі осіб, які перебували на контролі державної прикордонної служби», - зазначив Демченко.

Він уточнив, що здебільшого виїхати з країни хотіли не за тими умовами, які визначені у правилах перетину кордону.

Раніше ми писали, що жінки-медики та жінки-фармацевти зможуть безперешкодно виїжджати за кордон.

Додамо, що загрожує чоловікам, які незаконно перетнули кордон, але хочуть повернутися в Україну.

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