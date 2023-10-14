На які послуги нараховується субсидія: подробиці

Назвали послуги, на які надається житлова субсидія.

Відповідно до Положення Кабміну №848, громадянам надається можливість отримувати житлову субсидію для вирівнювання витрат на різноманітні комунальні послуги. Програма створена з метою полегшити фінансове навантаження на громадян та забезпечити доступ до житла з прийнятними умовами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Житлова субсидія надається на наступні послуги:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу природного газу;

постачання та розподілу електричної енергії,

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;

витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Раніше ми повідомляли, хто має право отримувати субсидію.

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