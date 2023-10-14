На які послуги нараховується субсидія: подробиці

Відповідно до Положення Кабміну №848, громадянам надається можливість отримувати житлову субсидію для вирівнювання витрат на різноманітні комунальні послуги. Програма створена з метою полегшити фінансове навантаження на громадян та забезпечити доступ до житла з прийнятними умовами. Про це повідомляє Урядовий портал.
Житлова субсидія надається на наступні послуги:
- управління багатоквартирним будинком;
- постачання та розподілу природного газу;
- постачання та розподілу електричної енергії,
- постачання теплової енергії;
- постачання гарячої води;
- централізоване водопостачання;
- централізоване водовідведення;
- поводження з побутовими відходами;
- витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;
- витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).
Раніше ми повідомляли, хто має право отримувати субсидію.
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