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  1. В Україні

На які послуги нараховується субсидія: подробиці

08:20, 14 жовтня 2023
Назвали послуги, на які надається житлова субсидія.
На які послуги нараховується субсидія: подробиці
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Відповідно до Положення Кабміну №848, громадянам надається можливість отримувати житлову субсидію для вирівнювання витрат на різноманітні комунальні послуги. Програма створена з метою полегшити фінансове навантаження на громадян та забезпечити доступ до житла з прийнятними умовами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Житлова субсидія надається на наступні послуги:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу природного газу;
  • постачання та розподілу електричної енергії,
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води;
  • централізоване водопостачання;
  • централізоване водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами;
  • витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;
  • витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Раніше ми повідомляли, хто має право отримувати субсидію.

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